Se Salvini vuole restare in spiaggia faccia pure

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Salvini : chi non vuole l'autonomia premia ladri e incapaci del Sud : Sulla riforma per l'autonomia differenziata "è un anno che siamo ai tavoli: chi non la vuole premia i politici, i ladri e gli incapaci del Sud che hanno lasciato metà Paese in condizioni di arretratezza dicendo che era sempre colpa degli altri", ha detto, a margine di un evento alla stazione di Rogoredo, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il quale "l'autonomia non toglie niente a nessuno ma punisce chi non amministra bene: ...

Toninelli : “Salvini minacci chi vuole - il governo non cadrà per la Tav” : Il ministro ha dichiarato che la mozione sarà discussa in Parlamento «con tranquillità»

Governo - per il rimpasto Salvini vuole aspettare la manovra : Il momento della «verifica», per usare un termine abusato nella prima Repubblica, arriverà a settembre, quando partirà il confronto sulla manovra

La partita del commissario Ue. Von der Leyen vuole un tecnico - Salvini dà a Conte una rosa di politici : La telefonata di Matteo Salvini arriva in extremis quando la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, è già atterrata a Fiumicino e si sta dirigendo verso Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. Il leader leghista, in pochi minuti, comunica al presidente del Consiglio una rosa di nomi papabili per la nomina a commissario europeo. Ma sono nomi tutti politici mentre von der Leyen è arrivata ...

Governo - Lezzi : “Salvini vuole rimpasto? Lo dica. Noi pronti al voto - basta bloccare il Paese” : “Non mi interessa leggere tra le righe di quel che dice Salvini, se vuole un rimpasto lo dica chiaramente, se vuole andare a votare lo dica. Io sto lavorando perché si sblocchino le opere al Sud, se lui vuole bloccare il Paese facendo polemica l’importante è che lo dica e andiamo al voto”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a margine della prima cabina di regia per le zone economiche speciali. “Noi saremmo ...

Di Maio accusa Salvini : “Se vuole più poltrone le chieda e non massacri gli italiani” : Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini sulla tenuta del governo: "Siamo di fronte a una situazione nella quale se c’è responsabilità possiamo andare avanti, se invece questi continui attacchi sono legati al fatto che la Lega ambisce a qualche ministero, io dico: lo chiedano pubblicamente e smettiamo di massacrare gli italiani".Continua a leggere

Salvini : "Manovra coraggiosa o torniamo al voto". Di Maio replica : "Basta attacchi - se Lega vuole ministeri li chieda" : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere attenuanti generiche... Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Lo dice, in una intervista in apertura di prima pagina ...

Elezioni - ora Salvini avverte i 5 Stelle : «Manovra coraggiosa o meglio il voto» Di Maio : se vuole ministeri li chieda : Il leader della Lega avverte gli alleati del M5S: adesso una manovra coraggiosa o si torni alle urne. La Tav? «Mozione surreale. Chi vota contro lo fa contro il premier Conte»

Riforma Giustizia - sulle intercettazioni Salvini vuole il bavaglio e blocca il provvedimento. Sullo sfondo le inchieste sul Carroccio : “Servono nuove regole sulle intercettazioni“. Poco dopo la mezzanotte, al termine di 8 ore di Consiglio dei ministri che hanno sancito la mancata intesa sulla Riforma della Giustizia, fonti della Lega lasciavano trapelare alle agenzie di stampa dichiarazioni durissime, in cui spiegavano i motivi della “distanza” tra loro e i Cinquestelle. Richieste di circostanza come “tempi certi per la Giustizia”, ...

Di Maio pubblica foto con Conte e sfida Salvini : “Se non vuole governare lo dica” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, pubblica una foto con Giuseppe Conte, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro e lancia un messaggio al suo alleato Matteo Salvini: "Penso che possiamo fare tanto con questo governo, ma ci deve essere la volontà politica da parte di tutti. Da parte del Movimento 5 Stelle c’è. Se qualcuno invece ha in mente altro, lo dica tranquillamente”.Continua a leggere

Il governo trema sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

Flat tax governo : Salvini “Tria non la vuole? O io o lui” : Flat tax governo: Salvini “Tria non la vuole? O io o lui” Si torna a parlare di riforma fiscale, uno dei temi cardine del prossimo autunno, in ottica della legge di bilancio per il 2020. L’obiettivo principale di Matteo Salvini è quello di portare a casa la riforma di punta del centrodestra unito: la Flat tax. L’imposta garantirebbe un risparmio importante per i redditi alti e medio-alti. I redditi bassi e medi, invece, non ...