Programmazione Beautiful e Il Segreto | in pausa fino al 24 agosto | Bitter Sweet raddoppia

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) È tempo di vacanze per due delle serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da oggi 5, infatti,e Ilnon andranno più in onda nella rete ammiraglia Mediaset, lasciando così i telespettatori con il fiato sospeso in merito alle trame attualmente previste. Nella soap americana ha appena preso il via il processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer mentre nella telenovela spagnola è la nuova sfuriata di gelosia di Antolina a tenere banco a causa dell'evidente interesse di Isaac per Elsa. Ma quanto durerà questapoco gradita al pubblico italiano? A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, saranno ben tre le settimane di interruzione durante le quali troveranno maggiore spazio le serie Una Vita e- Ingredienti d'amore.e Iltornano il 26Cresce a dismisura la distanza temporale tra le puntate di ...

