Milan | la prima intervista di Bennacer | la promessa ai tifosi rossoneri

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Sono davvero molto contento di essere qui. Non so cosa dire se non che sono entusiasta e onorato: ile’ una delle squadre piu’ gloriose al mondo e quando ti chiama non puoi dire no, devi solo accettare”. Sono le dichiarazioni di Ismaelnellada calciatore del. Sul trionfo in Coppa d’Africa: “Non me lo aspettavo – ha ammesso il centrocampista francese, naturalizzato algerino, ai microfoni dei canali ufficiali rossonero nell’realizzata a San Siro – Fino a tre anni fa non giocavo in nazionale, sono stato paziente, mi sono allenato molto e adesso e’ tutto bellissimo. Sono molto felice“. Infine unaper idel: “Tutti insieme siamo una grande squadra, daro’ tutto me stesso per ie per i compagni, non vedo l’ora di cominciare. ...

