Fonte : agi

(Di lunedì 5 agosto 2019) Nel 2005, con l'acquisito della Global Gilette, la multinazionale P&G è diventata il secondo gruppo di beni di consumo al mondo dopo la Nestlé. Una transazione da 57 miliardi di dollari per inglobare nel proprio universo, che prevedeva ai tempi già la presenza di marchi come Vicks, Pantene, Max Factor e Tampax, un'azienda storica fondata nel 1901. Warren Buffett, il maggiore azionista diall'epoca, lo definì un "affare da sogno", non aveva torto considerando che quel giorno guadagnò 645 milioni di dollari. Un affare che avrebbe permesso un ulteriore salto di qualità, ma tutto ciò è avvenuto senza fare icon l'oste. Con lain questo caso, che solo pochi anni dopo avrebbe rivoluzionato il mercato riconducibile alla. Il motivo? Il boom del look hipster ha imposto un nuovo modello diche, purtroppo per la P&G, porta una folta peluria sul viso. Tante ...