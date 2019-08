Volley femminile | Italia rullo compressore | si va alle Olimpiadi | qualificazione mai in

Volley femminile - Pagelle Italia-Olanda 3-0 : Paola Egonu Terminator - Folie e De Gennaro fondamentali : L’Italia ha agguantato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, demolendo l’Olanda per 3-0 nel Preolimpico 2019 disputato a Catania. Una prova di grande spessore da parte delle azzurre, che ora proveranno ad infrangere un tabù storico e conquistare quanto meno un podio a cinque cerchi. LE Pagelle DI Italia-Olanda 3-0 Paola Egonu, 10: incontenibile, un vero e proprio Terminator che si abbatte sulla difesa olandese con inaudita potenza. ...

Volley femminile - Italia alle Olimpiadi per la sesta volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 per una medaglia : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley femminile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno travolto l’Olanda a Catania e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della sesta partecipazione consecutiva ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : date - programma - orari e tv. La formula del torneo - c’è Italia : L’Italia di Volley femminile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dominando il quadrangolare andato in scena a Catania: tre vittorie per 3-0 contro Olanda, Belgio e Kenya. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera oranje e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando le tulipane con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Grazie alle mie ragazze - sono troppo contento : siamo alle Olimpiadi!” : L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, festa grande per la Nazionale di Volley femminile che ha demolito l’Olanda con uno stracciante 3-0 a Catania e ha così staccato il pass per i Giochi con pieno merito. Uno show vero e proprio di Paola Egonu e compagne che hanno dominato lo scontro diretto con le tulipane garantendosi così l’aereo per il Giappone e la sesta presenza consecutiva nella rassegna a cinque ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (4 agosto). 5 qualificate ai Giochi : Italia - Serbia - Russia - Cina - USA in festa : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. A festeggiare sono state la Russia (soffertissimo 3-2 alla Corea del Sud), la Cina (facile 3-0 alla Turchia), gli USA (comodo 3-0 all’Argentina dopo aver sudato con la ...

LIVE Italia-Olanda Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : scontro diretto decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Sarà dunque una partita da tutto o niente. Chi vince si qualificherà per le Olimpiadi. Chi perde dovrà vincere un torneo su base continentale che si disputerà a gennaio 2020 e che vedrà la partecipazione di squadre ostiche come la Turchia di Guidetti. 20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida decisiva del Preolimpico 2019 di Catania che ...