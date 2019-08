Salta il filtro durante la diretta video | la star del web in realtà è una donna di 58 anni

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 4 agosto 2019) Non è tutto oro quello che luccica sul web. Ne sanno qualcosa gli oltre centomila follower di una vlogger conosciuta col nome di “Vostra Altezza Qiao Biluo”, che hanno visto la loro “dea graziosa” trasformarsi sotto ai loro occhi in unadi 58. Tutto è accadutouninsulla piattaforma Douyu, molto utilizzata in Cina per mostrare i contenuti più disparati. La vlogger si stava esibendo in una performance quando ilche utilizzava per apparire più giovane èto svelando la sua vera identità. Lasi è accorta dell’inconveniente solo quando ha notato che le persone connesse alla suastavano vertiginosamente calando di numero. In Cina sono molte le celebrità che si esibiscono sul web, e sono conosciute come wanghong. Grazie alle piattaforme online riescono anche a guadagnare molti soldi: in particolare, Qiao ...

