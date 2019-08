Il Pd pensa al futuro | Matteo Renzi ottantenne tornerà al governo

Fonte : espresso.repubblica

(Di domenica 4 agosto 2019) Ma non troverà più Palazzo Chigi e Montecitorio. I nazisti della Nuova Era Cavernicola avranno raso al suolo Roma e tutto il resto d’Italia. Il dibattito nel centrosinistra visto da Michele Serra

