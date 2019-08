Telecamera spia davanti al bancone del bar | 2000 euro di multa al titolare

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Nei guai è finito ildi un agriturismo, che aveva installato unaaldel bar. In quel modo poteva controllare non soltanto i clienti, ma anche i dipendenti durante l'orario di lavoro È costata un verbale da oltre, l’idea avuta da un esercente di Ventimiglia, in provincia di Imperia, di piazzare unaaldel bar, sprovvisto però delle necessarie autorizzazioni. Il perché abbia voluto installare quell'impianto, non è ancora chiaro, ma è ovvio che in quella maniera aveva creato un doppio danno: da una parte sorvegliando i dipendenti durante l’orario di lavoro, contrariamente a quanto previsto dalla legge; dall’altra controllando i clienti, che venivano privati della propria privacy. A scoprire l’impianto di videosorveglianza sono stati i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni (Nas) e ...

