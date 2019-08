Miti da sfatare e leggende metropolitane su Marilyn Monroe

Fonte : wired

(Di sabato 3 agosto 2019) (Photo by Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./The LIFE Picture Collection via Getty Images/Getty Images) Il 5 agosto 1962 il mondo si svegliava senza. La diva era morta la notte prima a casa sua per overdose di barbiturici, probabilmente un suicidio. Il suo ultimo film nelle sale era stato Gli Spostati (1961), ma il primo giugno, giorno del suo compleanno, era stata per l’ultima volta sul set di Something’s Got to Give. Il film non fu mai finito, non solo per la morte di: le sue assenze dal set, causate anche da una sinusite, avevano rallentato la produzione al punto che la Fox aveva deciso di licenziarla e denunciarla per danni. A maggio dello stesso anno aveva cantato il suo famoso Happy birthday Mr. President alla Casa bianca. La prematura morte della diva fu uno shock per il mondo. La trentaseienne, al secolo Norma Jeane Mortenson, era una ...

