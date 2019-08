Johann-Dietrich Wörner | direttore generale dell’Esa | “Dobbiamo spingerci oltre la Luna e

Fonte : wired

(Di sabato 3 agosto 2019) Baikonur: un momunento allo spazio (foto: Emilio Cozzi/Wired Italia) Spazio: ultima frontiera. Che nel 2019 significa un orizzonte diverso dalla cartolina di progressiva armonia intergalattica evocata dall’intro di Star Trek. Non che manchi la tensione a conoscere l’ignoto e a spingersii nostri confini; in fondo è lei l’anima di ogni nostra attività esplorativa, scientifica e tecnologica. È però indubbio che sempre di più l’attività spaziale implichi nuove possibilità di fare business, riassunte nei concetti di space e new space economy. Detto altrimenti, è una competizione commerciale crescente, che traduce culture e interessi anche contrapposti – si pensi alla delicatezza del coinvolgimento italiano nella prospettata realizzazione di una base orbitante cinese, sgradita al nostro storico partner statunitense. È una situazione delicata e destinata a complicarsi. Basti ...