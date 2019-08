Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 4 agosto 2019) Alla fine di questa lunga settimana al Papeete Beach di Milano Marittima resta una sola immagine. Un ministro dell’Interno, in costume da bagno, torso nudo, cocktail in mano, che si ritrova in una consolle con la musica house a palla e il vocalist che in suo onore invoca l’inno di Mameli. Attorno, ragazze immagine con costumi succinti, ventenni che festeggiano il weekend da sballo, danzano e alzano i bicchieri al vento. E a qualcuno gli scappa persino il saluto romano. Per ricordare quel ventennio che non c’è più.Ecco, dunque, il vero messaggio politico che desidera veicolare questo vicepremier che se ne sbatte dell’eloquio misurato, cui dovrebbe basarsi un uomo delle istituzioni. Un vicepremier che piace al popolo, che svetta nei sondaggi, che urla contro i Rom (“Zingaraccia”), che fa scorrazzare il figlio su una moto ad acqua ...

ivan_zatarra : Il ministro dell'Inferno #Salvini che non ha mai cantato e forse odiato l'inno di Mameli, lo mixa in spiaggia facen… - RbRaffaella : Ma vi ricordate che belli i tenpi in cui 'governo balneare' era una metafora #PapeeteBeach - silbice : @AlessiaMorani @AlvisiConci Il bunga bunga di Salvini,ma agli italiani piace, fa il governo balneare dicono sui Tg,… -