Extra omnes | i retroscena inediti dei conclavi 2005 e 2013 | dal voto a ‘Bertoglio’ al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) “Nell’ultima votazione del conclave delavviene un fatto singolare. Al momento dello scrutinio su una scheda si legge il nome. Al che i cardinali discutono su colui a cui attribuire quel: “A Bertello, Bertone o Bergoglio?”. “Ilper il pupo e i suoi due padrini“, commenta un porporato che confida di aver sempre votato per Scola durante tutto il conclave. Alle fine ilpernon viene attribuito. Questo è solo uno dei tanti, finora, deidele delsvelati da Francesco Antonio Grana, vaticanista de ilfattoquotidiano.it, nel suo ultimo libro intitolato(Elledici). Il giornalista ripercorre tutte le fasi che hanno portato prima all’elezione di Joseph Ratzinger e poi a quella di Jorge Mario Bergoglio rivelando, in entrambi i casi, il momento in cui i due cardinali hanno capito che ...

