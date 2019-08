Von der Leyen a Roma | «Nuovo patto per i migranti» Conte | serve rilancio per il Sud

Migranti - Von der Leyen incontra Conte : “Solidarietà non è unilaterale - prevalga umanità” : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presenterà un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo comunitario: "È fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale. Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti e anche umane".Continua a leggere

Migranti - Von der Leyen : "In Europa serve un nuovo patto - superare le divisioni" : Sul nodo Migranti la presidente Ue dichiara: "Necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte. Garantire la solidarietà non è mai un processo unilaterale"

Commissione Ue - Salvini consegna a Conte la rosa di nomi dei possibili candidati. Premier incontra Von der Leyen : Ha chiamato Conte a qualche ora dall’arrivo della presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare la rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Nessuna certezza su quali siano i politici che Matteo Salvini abbia indicato al presidente del Consiglio, ma i nomi che circolano da qualche settimana, dopo il ritiro formale di Giancarlo Giorgetti, restano quelli ...

Conte vede Von der Leyen : sul tavolo il commissario italiano Ue e il nodo crescita : Nella colazione di lavoro tra il presidente del Consiglio e la numero uno della nuova Commissione europea si dovrebbe discutere anche del tema dei migranti. Il governo giallo verde, e in particolare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, continua a sollecitare la riforma del regolamento di Dublino e una maggiore ed effettiva redistribuzione tra i Paesi europei

Orban da Von der Leyen per “una Commissione Ue diversa”. Domani la presidente da Conte : Il premier ungherese Viktor Orban auspica che la nuova Commissione europea sarà diversa da quella che ha concluso il mandato. Lo ha detto parlando a Politico Europe prima di incontrare la presidente Ursula von der Leyen a Bruxelles. La presidente ha iniziato da giorni il suo tour europeo, toccando Polonia, Francia, Croazia e puntando anche all'Italia per completare gli incontri con i Paesi del fronte "sovranista", con l'incontro di Domani a ...

Antonio Maria Rinaldi smaschera Ue e Von der Leyen : "Salvini trattato da delinquente - pregiudizi sull'Italia" : Un primo bilancio sugli esordi all'Europarlamento, Antonio Maria Rinaldi lo traccia in un'intervista a lospecialegiornale.it. Il leghista si sbottona, spiega come vede la situazione per l'Italia, soprattutto alla luce della nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Qu

Carabiniere ucciso - Renzi : “Persone perbene deVono chiedere le dimissioni degli sciacalli” : "Sono incredibili le polemiche che sono seguite all'omicidio del Carabiniere a Roma, a cominciare dalla caccia al nord africano che per un giorno ha visto scatenati i peggiori istinti di politici e giornalisti italiani": Matteo Renzi si inserisce nei commenti sull'uccisione di Mario Cerciello Rega. "Non erano neri, ma bianchi. Non erano immigrati clandestini, ma ricchi turisti", continua l'ex presidente del Consiglio.Continua a leggere

Ciacciarelli : serVono risposte - senza perdere tempo su vertenza frusinate : Roma – “vertenza frusinate: si sta perdendo una miriade di tempo, e questo e’ inconcepibile, ma soprattutto denota mancanza di rispetto verso i 1600 disoccupati ciociari che dalla Regione e dal Governo attendono risposte concrete. Dove e’ finito il tavolo regionale per l’avvio delle politiche attive sul lavoro? Quando si pensera’ a garantire a queste persone le coperture per la mobilita’ 2020? I 26 ...

Pace fiscale - mercoledì 31 ultima chiamata per chi vuole aderire alla rottamazione ter e per gli 1 - 2 milioni che deVono pagare la rata : Chi vuole approfittarne deve sbrigarsi: stanno per scadere i termini aderire alla Pace fiscale. mercoledì 31 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle o saldo e stralcio, i due provvedimenti che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura della finestra fino alla fine di questo mese, prevista dal decreto Crescita, riguarda tutti i debiti che non sono già stati ...

Serie A calcio 2019-2020 in tv : canali dove vederla e streaming. Il programma di Sky e Dazn - serVono due abbonamenti per tutte le partite : Ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2019-2020 che incomincerà sabato 24 agosto e si concluderà domenica 24 maggio: ci aspettano nove mesi di grande calcio. Il campionato prevede la partecipazione di 20 squadre, 38 giornate tutte da vivere con tante sfide avvincenti e appassionanti. Un totale di 380 incontri per conoscere chi conquisterà lo scudetto, chi si qualificherà alla Champions League, chi si consolerà con l’Europa ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Ursula Von der Leyen dà ordini a Giuseppe Conte : 2 agosto - una data decisiva : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà il prossimo 2 agosto la neo presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in visita in Italia. La von der Leyen sta incontrando in questi giorni i capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Ue (è già stata a Berlino, a Parigi e a Varsavia e

Salvini - ultimatum a Tria : «Nel governo o io o lui». Conte vede Von der Leyen : L'ago del barometro della maggioranza non schioda dalla burrasca. In una giornata mediaticamente dominata da fatti di cronaca nera si consuma l'ennesimo scontro, questa volta a sfondo...