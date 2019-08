Un calcio in terra battuta | il 13% dei campi in Italia senza erba

calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

calciomercato Milan - Rafael Leao è atterrato a Malpensa : domani le visite mediche : Calciomercato Milan – Il Milan ha piazzato un colpo importante per l’attacco, il calciatore Rafael Leao è atterrato nella tarda mattinata di oggi a Malpensa e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche poi sarà un nuovo calciatore rossonero. Il portoghese è arrivato con un volo proveniente da Lisbona, investimento importante, il Milan ha versato nelle casse del Lille 35 milioni di euro e come parziale contropartita ...

Inghilterra - la FA introduce le espulsioni a tempo nel calcio di base : FA espulsioni a tempo – Novità importante dal punto di vista regolamentare in Inghilterra. La Football Association sta introducendo infatti le espulsioni a tempo per il calcio di base, che entreranno in vigore a partire dall’inizio della stagione 2019/2020. Gli allontanamenti dal terreno di gioco, che dureranno 10 minuti, saranno decisi dagli arbitri come sanzione […] L'articolo Inghilterra, la FA introduce le espulsioni a ...

calciomercato Napoli - dall’Inghilterra : “Pepé verso l’Arsenal” : Calciomercato Napoli, gli azzurri rischiano di rimanere senza nulla in mano. Dopo la notizia proveniente dalla Spagna, in attesa di conferma, secondo cui James Rodriguez sia stato tolto dal mercato dal Real Madrid, potrebbe presto sfumare anche l’altro obiettivo partenopeo, Nicolas Pepè. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” L’attaccante ivoriano, infatti, sosterrà le ...

calciomercato Juventus - dall’Inghilterra propongono un nuovo nome per la fascia : Sarri ha chiesto Rose : Due importanti innesti a centrocampo, due in difesa ed uno in attacco (da valutare) e il colpaccio De Ligt. Ma la Juve non ha finito il suo lavoro in entrata. Dall’Inghilterra riferiscono di un nome nuovo per la fascia sinistra qualora Luca Pellegrini dovesse andar via e serva un alternativa ad Alex Sandro. Il ‘Daily Mail‘ riporta di un interesse di Maurizio Sarri verso il terzino del Tottenham Danny Rose. Gli Spurs ...

Nasce la squadra di calcio dei terrapiattisti - il Presidente : “La Terra tonda è roba da Disney” : Quando si tratta di Terrapiattismo e dei suoi “adepti”, le sorprese non finiscono mai e l’ultima follia arriva dalla Spagna. Lo spagnolo Javier Poves, 33 anni, era un calciatore professionista con lo Sporting Gijon e si è ritirato ad appena 25 anni. Ora è il Presidente di una nuova squadra di calcio che, neanche a dirlo, si chiama Flat Earth, Terra piatta appunto. La squadra, che prima si chiamava Mostoles Balompiè, milita in terza ...

calciomercato Juventus : Kean in uscita - offerta sontuosa dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: Tuttosport svela un retroscena sul futuro di Moise Kean. Secondo la testata giornalistica sportiva torinese, l’attaccante della nazionale under 21, accostato fortemente nelle scorse settimane all’Ajax,starebbe per ricevere un’offerta sontuosa dall’Inghilterra. Quale futuro per Moise Kean? L’attaccante può lasciare la Juventus, ma i bianconeri valuterebbero una opzione di riacquisto per ...

calciomercato - le ultime trattative : dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juve - ufficialità Inter e Samp : Il mercato italiano ed estero prosegue tra indiscrezioni ed ufficialità. Dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juventus. Secondo il Daily Mail, infatti, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe comunicato a Mino Raiola, agente del centrocampista francese, che al momento sono altri gli obiettivi. L’Inter nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Ionut Radu dal Genoa. Il ...

calciomercato Inter - accelerata per Lukaku : Marotta pronto a volare in Inghilterra per trattare con lo United : Il club nerazzurro ha intenzione di volare domani in Inghilterra per tentare di trovare un accordo con il Manchester United L’Inter non molla la pista Lukaku, soprattutto adesso con l’inserimento della Juventus nella corsa all’attaccante belga. Nella giornata di domani, i dirigenti nerazzurri potrebbero partire alla volta dell’Inghilterra per incontrare il Manchester United. L’obiettivo è quello di ...

calcio femminile - Mondiali 2019 : bufera social su Allie Long - “rea” di avere buttato a terra la bandiera degli USA : Nonostante il titolo mondiale vinto con pieno merito, la Nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti non smette di fare notizia, nel bene o nel male. Dopo il botta e risposta tra Megan Rapinoe ed il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, infatti, ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo dopo il 2-0 all’Olanda, è stato scritto un nuovo capitolo di questa saga. Allie Long, infatti, avrebbe fatto ...

calciomercato Napoli - dall’Inghilterra : interesse per l’esterno Kieran Tierney : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione del club azzurro è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, la squadra si è rinforzata molto soprattutto con l’arrivo di Manolas ed altri colpi sono vicini alla conclusione. Nel frattempo arriva un’indiscrezioni da parte del tabloid britannico ‘The Telegraph’ che parla di un interessamento ...

calciomercato Fiorentina - Terracciano è ufficiale : arriva dall’Empoli : La Fiorentina piazza un acquisto per la sua porta: Pietro Terracciano viene prelevato dall’Empoli a titolo definitivo.“powered by Goal”La nuova Fiorentina di Vincenzo Montella e Rocco Commisso annuncia un nuovo acquisto, in modo ufficiale. Magari non è il colpo che può far sognare i tifosi, ma è un innesto sicuramente molto utile alla causa. Si tratta del portiere Pietro Terracciano.Questo il comunicato della Fiorentina, con il quale si ...

Mondiali calcio femminile 2019 - la Svezia conquista il terzo posto. Battuta l’Inghilterra - Asllani e Jakobsson decisivi. : La Svezia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le scandinave hanno sconfitto l’Inghilterra per 2-1 nella finalina per il terzo posto andata in scena all’Allianz Riviera di Nizza (Francia). Le gialloblù, battute in semifinale dall’Olanda soltanto ai supplementari, hanno replicato il terzo posto del 2011 e e 1991, salendo sul podio della rassegna iridata per la quarta volta nella storia ...