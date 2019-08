Temptation Island Vip 2019 Coppie | Simona Ventura stupisce la Marcuzzi | gesto social

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni parla della sua ex Ilaria : "Ha professato un amore folle per me - ma non l’ha dimostrato con i fatti" : Il percorso di Massimo Colantoni a Temptation Island si è concluso drasticamente con la fine della storia insieme alla sua ormai ex fidanzata Ilaria Teolis. Le 4 settimane l'uno lontano dall'altra hanno portato ad un esito infelice per la coppia che ha confermato (separatamente) la fine della storia anche durante lo speciale "Un mese dopo" andato in onda martedì 30 luglio su Canale 5.Dalle pagine del magazine di Uomini e Donne Massimo ...

Temptation Island - Alessia Marcuzzi entusiasta della conduzione - : Alessandro Pagliuca Alessia Marcuzzi esprime la sua felicità per la conduzione della nuova edizione di Temptation Island Vip È appena terminata la settima edizione del reality show delle tentazioni, Temptation Island. Il programma condotto con successo da Filippo Bisciglia che questa estate ha saputo regalare grandi emozioni ai suoi fan raggiungendo un record di ascolti mai toccato prima in nessuna delle precedenti edizioni. Motivo ...

Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ 'Dopo Temptation Island ci frequentiamo e..' : Jessica Battistello e Alessandro Zarino continuano a frequentarsi dopo Temptation Island 2019. 'Ci sentiamo ogni giorno ma dobbiamo avvicinarci...'

Jessica e Andrea sono tornati insieme?/ 'Non ci siamo più visti da Temptation Island' : Jessica e Andrea sono tornati insieme? Temptation Island 2019, lei svela 'Non l'ho più visto anche se lui vorrebbe tornare con me'

Arcangelo Bianco dopo Temptation Island ammette : “Periodo difficile” : Temptation Island, Arcangelo Bianco svela: “Ho capito le mie debolezze” Arcangelo Bianco è stato uno dei protagonisti di Temptation Island più discusso e, con tutta probabilità, anche più contestato dal pubblico a casa, il quale non ha gradito il modo in cui si è comportato con la sua ex fidanzata Nunzia. E dopo un lungo silenzio, Arcangelo di Temptation Island è tornato nuovamente sui social, scrivendo un lunghissimo sfogo in cui ...

Temptation Island - Sabrina Martinengo : 'Non rimpiango di essermi avvicinata a Giulio' : Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, terminata l'esperienza a Temptation Island, hanno scelto di tornare insieme. In realtà Nicola aveva scelto di uscire da solo dal reality. All'appuntamento del programma "Un mese dopo" i due, dopo aver chiarito, hanno deciso di proseguire la relazione. Nelle scorse ore, attraverso un'intervista per Uomini e Donne Magazine, l'ex concorrente di Temptation è tornata a parlare del suo percorso all'interno del ...

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni e il gesto inaspettato dopo l'addio a Ilaria Teolis : «Trash» : Massimo Colantoni è tornato a Roma dopo Temptation Island ed è stato costretto a separarsi dalla fidanzata Ilaria Teolis. Proprio prima dell'ultimo falò di confronto si era...

Temptation Island 2019/ Flirt tra Katia e Nicolas Bovi? La Fanelli svela tutto : Temptation Island 2019, Flirt in corso tra Katia Fanelli e Nicolas Bovi? La fotonica risponde alle domande dei fans e svela la verità.

Paola Caruso e Moreno di Temptation Island - è amore : bacio e dettagli : Paola Caruso e Moreno di Temptation Island, è davvero amore. Dopo il gossip dei giorni scorsi arriva la conferma: il bacio e i dettagli della love story Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro, e Moreno Merlo, ‘single’ fresco dell’esperienza a Tempation Island 2019, stanno assieme. Questo almeno quel che sostiene il magazine Spy […] L'articolo Paola Caruso e Moreno di Temptation Island, è amore: bacio e dettagli ...

Gli effetti di Temptation Island - fidanzati e tentatrici insieme anche dopo la fine del programma : dopo questa sesta edizione di Temptation Island, dove nessuna coppia è rimasta in piedi, sembra che si sia venuto a creare un vero rapporto d'amicizia tra tutti i partecipanti. In special modo, tra tentatrici ed ex fidanzati, come mostra la foto di una di loro, Vanessa Cinelli, che ritrae Vittorio Collina, Arcangelo Bianco e Massimo Colantoni attorniati dalla altre single del reality.Continua a leggere

Vanessa e Vittorio di Temptation Island : arriva una nuova segnalazione : Temptation Island: Vanessa e Vittorio stanno insieme? La segnalazione L’ultima foto pubblicata da Vittorio Collina su instagram ha creato immediatamente un incredibile putiferio mediatico. Il motivo? In pratica il ragazzo si è scattato questo selfie dal terrazzo di un’abitazione del tutto simile a quella dove vive la single di Temptation Island, Vanessa. Come segnalato poco fa da Bitchyf.it, molti fan, andando a guardare il profilo ...

Temptation Island : Alessia Marcuzzi entusiasta di condurre la versione Vip dello show : È appena terminata la settima edizione del reality show delle tentazioni, Temptation Island, il programma condotto con successo da Filippo Bisciglia che questa estate ha saputo regalare grandi emozioni ai suoi fan raggiungendo un record di ascolti mai toccato prima in nessuna delle precedenti edizioni. Motivo questo che ha subito spinto i produttori a promuovere una seconda edizione del programma in formato Vip; infatti subito dopo la fine ...

Temptation Island VIP 2019 - Alessia Marcuzzi : "Mi aspetto di fare un bel lavoro di squadra" : L'abbiamo vista nello spot promozionale che lancia il countdown verso la versione VIP di Temptation Island in onda a settembre su Canale 5. Temptation Island VIP 2019, il promo con Alessia Marcuzzi (VIDEO) La seconda edizione della versione VIP del reality show in onda da settembre: il primo spot promozionale con Alessia Marcuzzi. prosegui la letturaTemptation Island VIP 2019, ...

Temptation Island news - Sabrina parla di Giulio e su Maddalena stupisce : Temptation Island news: Sabrina Martinengo torna a parlare di Giulio Raselli mentre con Nicola Tedde l’amore ha vinto Sabrina Martinengo, dopo Temptation Island, torna a parlare di Giulio Raselli. Durante il suo percorso, all’interno del reality, la 42enne ha trovato l’appoggio dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. A fine percorso, però, il tentatore ha preferito essere […] L'articolo Temptation Island news, ...