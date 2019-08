Stupro Neymar | Najila Trindade rischia | la donna passa da vittima ad indagata

Neymar - cadono le accuse di Stupro : Dopo Cristiano Ronaldo, anche Neymar può tirare un sospiro di sollievo e pensare solo alla sua carriera, che potrebbe portarlo dal Paris Saint German di nuovo al Barcellona.La polizia brasiliana non accuserà il calciatore verdeoro del presunto stupro della modella brasiliana Najila Trindade, che sarebbe avvenuto il maggio scorso in un albergo di Parigi. Le forze dell'ordine non hanno acquisito i filmati dell'albergo in cui avrebbe avuto luogo ...

Per Neymar cade l'accusa di Stupro. La polizia brasiliana : "Mancanza di prove" : Caso chiuso per Neymar. L’accusa di stupro contro il giocatore brasiliano del Paris Saint-Germain è caduta per mancanza di prove. Lo ha reso noto il procuratore generale di San Paolo in Brasile in seguito alla valutazione dei documenti del caso da parte dei giudici.Il campione, che fin da subito si è dichiarato innocente, era stato incolpato di violenza e stupro lo scorso maggio da una modella connazionale di 26 anni, Najila ...

Stupro Neymar - concessa la proroga delle indagini : Stupro Neymar – Sono giorni difficili per l’attaccante Neymar, accusato di Stupro. Nelle ultime ore la procura brasiliana ha concesso alla polizia di San Paolo la proroga richiesta per le indagini, la notizia è stata riportata dai media locali. Inoltre non è stata concessa l’autorizzazione giudiziaria per esaminare le immagini trasmesse dalle telecamere dell’albergo dove è avvenuta la presunta violenza, il giudice ...

Neymar accusato di Stupro - la polizia brasiliana chiede una proroga di 30 giorni per le indagini : Agli inquirenti verranno concessi altri 30 giorni per esaminare il caso che vede coinvolto il giocatore del Paris Saint-Germain Proseguono le indagini della polizia brasiliana sul caso Neymar, accusato di stupro dalla modella Najila Trindade. Gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto una proroga di 30 giorni per esaminare le asserzioni della donna, che si è più volte contraddetta nel corso degli interrogatori. Il lavoro delle forze ...

Caso Neymar – Nuovo interrogatorio per la donna che ha accusato il brasiliano di Stupro : scomparso il cellulare : La donna che accusa Neymar di stupro sempre più misteriosa: scomparso il cellulare di Najila Trindade Il mistero si infittisce sempre più attorno al Caso che vede coinvolto Neymar. Il calciatore brasiliano è stato accusato di stupro, ma la modella che punta il dito contro di lui sembra nascondere troppi dettagli. Najila Trindade, che è stata costretta a cambiare legale dopo la rinuncia del suo primo avvocato, è stata sottoposto oggi ad un ...

Neymar accusato di Stupro - lividi sui glutei della modella : il brasiliano ammette di averla frustata : La modella che accusa Neymar di stupro è stata ascoltata dalla polizia per la seconda volta, intanto il brasiliano ha ammesso di averla frustata L’inchiesta che coinvolge Neymar Jr prosegue a San Paolo, dove la modella che lo accusa è stata interrogata per la seconda volta dalla polizia brasiliana. Najila Trindade si è presentata davanti agli inquirenti in compagnia del suo nuovo avvocato, il quarto dal giorno della denuncia avvenuta ...

Neymar accusato di Stupro – Mandato di confisca per il cellulare della modella - ma lei non torna a casa da giorni : Gli inquirenti hanno emesso un Mandato di ricerca e confisca del cellulare della modella, che non torna a casa ormai da giorni Emergono nuovi elementi nell’inchiesta che vede coinvolto Neymar Jr, accusato di stupro dalla modella Najila Trindade. Secondo quanto riferisce il portale di notizie Uol, la polizia ha emesso nella giornata di oggi un Mandato di ricerca e confisca del cellulare della ragazza, non ancora consegnato agli ...

Neymar si difende dalle accuse di Stupro : "Lei mi ha chiesto di frustarla" : "Sono tranquillo. La verità prima o poi verrà a galla". Sono le parole di Neymar al termine del suo interrogatorio nel commissariato di Santo Amaro, nella zona sud di San Paolo, sul caso del presunto stupro di cui è accusato dalla modella Najila Trindade. La star verdeoro è stata tenuta sotto torchi