Di Maio minaccia di nuovo Autostrade a Borsa aperta

Salvini all'improvviso minaccia la crisi - Di Maio afferma : 'La escludo - cerco soluzioni' : Per una serie di ragioni non del tutto chiare, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini nella giornata di ieri aveva rilasciato più di una dichiarazione in cui minaccia la crisi con l'alleato di governo. Di Maio però rassicura che sono soltanto normali dinamiche tra partiti diversi e invita il leader del Carroccio a un incontro al Consiglio dei Ministri. Incontro, però, a cui Salvini sembrava non voler partecipare. Nelle ultime ore sembra però ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : "Minaccia per non parlare di Russia. Guardate qua..." : Showdown, fine dei giochi, kaputt, al capolinea? Pare proprio di sì, questo governo non può andare avanti e lo dimostrano i fendenti che si scambiano i leader dei due partiti di maggioranza, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo, con due interviste, ha puntato il dito contro il M5s per il voto a

Manovra : Sensi - ‘Di Maio minaccia sindacati per presenza Siri? ho capito bene?’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ho capito bene, ma la morale tratta da Di Maio della presenza di Siri al Viminale è quella di minacciare i sindacati?”. Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd. L'articolo Manovra: Sensi, ‘Di Maio minaccia sindacati per presenza Siri? ho capito bene?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Di Maio attacca Autostrade a mercati aperti. La società minaccia azioni legali : Luigi Di Maio attacca Atlantia. E lo fa a mercati aperti. Ieri, parlando del possibile ingresso dei Benetton in Alitalia, il leader dei 5 Stelle ha dichiarato: “Abbiamo detto ai funerali delle vittime del Ponte Morandi che revocavamo le concessioni. Si deve esprimere la commissione del ministro delle Infrastrutture e spero ci dia i presupposti per la revoca. Quando il governo revocherà le concessioni le azioni di Atlantia perderanno in ...

Luigi Di Maio - la fronda al Senato del Movimento 5 stelle : tra i delusi la minaccia delle dimissioni : Sono tutti in fibrillazione nel Movimento 5 stelle: filo-governativi, ribelli, ortodossi, scontenti. Al Senato i parlamentari grillini sono in fermento e sanno di avere un peso importante sul futuro del governo. C'è addirittura una mini fronda di sei-sette Senatori, rivela il Corriere della Sera in

Luigi Di Maio minaccia : “Chi fa cadere il governo sarà responsabile di un nuovo Monti” : Secondo Luigi Di Maio il governo gialloverde andrà avanti ancora quattro anni. Ma soprattutto se qualcuno decidesse di farlo cadere "dovrebbe assumersi la responsabilità di un nuovo governo Monti". Il capo politico del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere, ha parlato anche di salario minimo, degli attriti con la Lega e dei contrasti interni al partito pentastellato.Continua a leggere

Matteo Salvini minaccia di querelare Luigi Di Maio : la resa dei conti tra vicepremier : Tutto parte da un audio pubblicato da fanpage.it. In un albergo a Terni, durante un' assemblea con trecento attivisti del M5S (la prima di una serie che dovrebbe portare alla riorganizzazione del Movimento), Luigi Di Maio non si tiene. Ce l' ha soprattutto con Alessandro Di Battista, del quale non h