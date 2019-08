Coldiretti | 22mila giovani del Sud vorrebbero fare gli agricoltori

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Valentina Dardari Nel Sud dell’Italiaavrebbero fatto richiesta per tornare a occuparsi dei campi. Tante le domande non accolte per errori delle Regioni Secondo un’analisi dellabasata sui dati del rapporto Svimez, nel Sud Italia bensotto i quarant’anni di età sarebbero propensi a ritornare tra i campi e lavorare la terra. Questo il numero di coloro che hanno fatto richiesta per l’insediamento in agricoltura. Purtroppo però oltre tre domande su quattro di quelle avanzate, fino a oggi non sarebbero state accolte. E la causa sarebbe da ricondurre ad alcuni errori di programmazione da parte delle Amministrazioni Regionali. Il rischio è anche quello di vedere, in questo modo, la restituzione dei fondi messi a disposizione dall’Europa.ha infatti elaborato i dati emersi dal rapporto Svimez, centrato sull’utilizzo del budget ...

