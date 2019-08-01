romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - viabilitasdp : 10:21 #A24 Lavori in uscita a Castel Madama fino alle 18:19 del 01/08/2019 provenendo da Roma . -
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Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18:00 Roma Daily News
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10 : 00 : SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO ATTESE IN ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09 : 30 : SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO ATTESE IN ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA FIORENTINI A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TERMINATE INVECE LE CODE SULLA PONTINA E SULLA Roma FIUMICINO. IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA FIORENTINI A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TERMINATE INVECE LE CODE SULLA PONTINA E SULLA Roma FIUMICINO. IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. ABBIAMO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE CENTRO SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA ...
Traffico Roma del 01-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. ABBIAMO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE CENTRO SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 17 : 00 : LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI. E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL ...
Traffico Roma del 31-07-2019 ore 16 : 30 : LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. CANTIERI NOTTURNI ANCHE NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. IL TUNNEL CHIUDE IN DIREZIONE VIA SALARIA, PROVENENDO DUNQUE DA SAN GIOVANNI, ANCHE IN QUESTO DALLE 22 ALLE 6 DELLA MATTINATA DI DOMANI. E SEMPRE DOMANI, GIOVEDì 1 AGOSTO, PER LA SOSTITUZIONE DEL ...