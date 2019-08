Temptation Island | Alessia Marcuzzi entusiasta della conduzione

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Alessandro Pagliucaesprime la sua felicità per lanuova edizione diVip È appena terminata la settima edizione del reality show delle tentazioni,. Il programma condotto con successo da Filippo Bisciglia che questa estate ha saputo regalare grandi emozioni ai suoi fan raggiungendo un record di ascolti mai toccato prima in nessuna delle precedenti edizioni. Motivo questo che ha subito spinto i produttori a promuovere una seconda edizione del programma in formato Vip; infatti subito dopo la fine dell'ultima puntata dello scorso 30 luglio del reality show nella sua versione Nip è andato in un onda un spot per la promozione diVip che dovrebbe partire nel mese di settembre.è apparsa come protagonista dello spot, confermando di fatto le voci che avevano previsto la sua ...

