Ora potete scaricare video in Full HD 1080p con YouTube Premium

Ora potete eseguire il mirroring dello schermo anche a display spento con Scrcpy v1.9 : La versione 1.9 di Scrcpy ora è in grado di eseguire il mirroring dello schermo del vostro dispositivo anche mentre il display è spento , nel senso che non visualizza nulla. L'aggiornamento include anche diversi miglioramenti come la copia degli appunti da dispositivo a computer e viceversa, inoltre ora basterà un singolo click per riportare attiva una finestra. L'articolo Ora potete eseguire il mirroring dello schermo anche a display spento con ...

Avengers : Endgame - Ora potete dormire nel bungalow di Tony Stark : Se il vostro sogno è quello di vivere come un Avenger in tutto e per tutto c’è una novità che potrebbe realizzarlo in parte. Da qualche tempo, infatti, è possibile prendere in affitto il bungalow in cui si è ritirato Tony Stark all’inizio di Avengers: Endgame. Dopo gli eventi drammatici di Infinity War, infatti, il grande magnate aveva deciso di appendere l’armatura di Iron-Man al chiodo e di ritirarsi in un luogo tranquillo ...