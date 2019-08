NoiPA | news oggi 1 8 | importi stipendi di agosto già consultabili

Fonte : scuolainforma

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’importo dellodi2019 è già visibile, come ormai di consueto ogni mese, dall’area “Consultazione pagamenti”. Come sempre, non tutti lo visualizzeranno subito, ma per alcuni sarà necessario attendere alcune ore o giorni. Sall’area è possibile consultare l’ammontare netto dell’ultima rata spettante, in anticipo rispetto al cedolino. Come visualizzare l’importo dellodiPer visualizzare l’importo delloo di2019 su, bisogna accedere alla propria area personale attraverso le credenziali e consultare la voce “pagamenti”, inserendo il mese di riferimento. Quando sarà visibile il cedolino? Qualche giorno prima dell’emissione ordinaria. Vedi le tempistiche del conguaglio fiscale 2019. L'articolo1/8:digiàproviene da ...

