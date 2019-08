Monza | clandestino aggredisce vigili | Diavoli nemici del Marocco

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Federico Garau Completamente fuori controllo, il 36enne ha danneggiato numerose autovetture prima di insultare, sputare e minacciare i poliziotti intervenuti, apostrofati come "" e "del". Risultato, sarà denunciato Completamente fuori controllo, ha danneggiato numerose auto in sosta per poi insultare e minacciare iurbani di, intervenuti sul posto dopo le numerose segnalazioni ricevute. Protagonista della vicenda undi nazionalità marocchina, fermato con grande fatica in via dei Mille durante il pomeriggio dello scorso mercoledì. Le intemperanze del 36enne, in evidente stato di alterazione, sono iniziate in pieno centro cittadino. Ad essere prese di mira diverse autovetture posteggiate in zona, colpite con forti calci e pugni. Immediatamente è scattato l'allarme tra passanti e residenti, che hanno contattato le forze ...