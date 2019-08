GF Vip | Adriana Volpe lascia la Rai per Signorini | le indiscrezioni

Fonte : dilei

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ancorasui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. A quanto pare,potrebbe presto salutare la Rai per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Queste le anticipazioni del settimanale Oggi, che rivela chiaramente che la conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia sarà presto una delle partecipanti al reality condotto da Alfonso. Stando a quanto riferito da Alberto Dandolo, laavrebbe preso questa decisione subito dopo la cancellazione del suo programma dai palinsesti Rai. L’assenza di Mezzogiorno in Famiglia nella stagione 2019/2020 ha infatti scatenato una reazione durissima da parte della conduttrice, che si è scagliata contro la Rai di Freccero pubblicando un post su Instagram che le ha fatto “guadagnare” una lettera di richiamo dalla Dirigenza. Di tutta risposta,avrebbe quindi deciso di ...

