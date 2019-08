Decapita la tabaccaia con una mannaia Perdevo al lotto per colpa sua

Fonte : agi

(Di giovedì 1 agosto 2019) La riteneva colpevole delle sue perdite ale per questo l'ha colpita ripetutamente con unafino a massacrarla erla. Billi Jay Sicat, cittadino filippino di 43 anni, da mercoledì pomeriggio si trova sottoposto a fermo di indiziato di delitto (nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia) per l'omicidio di Mariella Rota, 66 anni, titolare di una tabaccheria nel centro di Reggio Calabria, uccisa nel pomeriggio di martedì in via Melacrino, nei locali adibiti ad abitazione ed esercizio commerciale. In meno di 24 ore la squadra mobile della questura della città dello Stretto, diretta dal primo dirigente Francesco Rattà, ha chiuso il cerchio attorno all'uomo, cliente abituale dell'esercizio commerciale, che introdottosi nella tabaccheria al momento della chiusura, ha aggredito con unala donna, commettendo un omicidio che gli inquirenti ...

attilioc39 : RT @63Hurricane: IMMIGRATO DECAPITA TABACCAIA A REGGIO PERCHE’ NON VINCE AL LOTTO Billi Jay Sicat di 43anni FILIPPINO, soffriva di ludopati… - Ivic94757448 : RT @63Hurricane: IMMIGRATO DECAPITA TABACCAIA A REGGIO PERCHE’ NON VINCE AL LOTTO Billi Jay Sicat di 43anni FILIPPINO, soffriva di ludopati… - plastikid1 : RT @63Hurricane: IMMIGRATO DECAPITA TABACCAIA A REGGIO PERCHE’ NON VINCE AL LOTTO Billi Jay Sicat di 43anni FILIPPINO, soffriva di ludopati… -