Che botta per lo Stadio San Siro | chiusi sei settori del terzo anello | oltre 2000 posti

Sabrina Ghio - botta e risposta con il Tanit : “Non paratevi il cu** - mi avete cacciata perché ero con la mia bimba” : “Assurdo non far entrare in un ristorante un bambino. È vergognoso, è uno schifo“. L’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio si è sfogata così in un video pubblicato nelle sue storie su Instagram commentando quanto le è capitato al Tanit, un locale di Poltu Quatu, in Sardegna, dove si trova in vacanza con la famiglia. Sabrina ha raccontato infatti di essere andata lì per cenare assieme al fidanzato Carlo Negro e alla figlia Penelope ...

Formula 1 – Wolff non si nasconde : “febbre Hamilton? Non c’entra - ecco Che ha combinato. Bottas? Se vuole vincere…” : Toto Wolff ha analizzato con lucidità la pessima gara di Hockenheim disputata dalla Mercedes: niente scuse per Hamilton e Bottas, anche una scuderia vincente deve restare umile Quella di Hockenheim doveva essere la giornata della Mercedes: la Ferrari fa harakiri nelle qualifiche; la pioggia solitamente premia Hamilton (vinte le ultime 9 gare di fila); pole position e strada spianata verso la vittoria che avrebbe permesso di festeggiare al ...

Formula 1 – Un Gp di Germania surreale : Che disastro per Bottas! Incidente per il finlandese ad Hockenheim [VIDEO] : disastro Bottas al Gp di Germania: il finlandese della Mercedes finisce fuori pista ad Hockenheim a pochi giri dal termine della gara Se gli spettatori della Formula 1 lamentavano poco spettacolo con le gare della stagione 2019, oggi non posso di certo dire di essersi annoiati. Il Gp di Germania è stato un crescendo di emozioni, con un susseguirsi di colpi di scena. In un finale di gara infuocato, dopo l’uscita di Leclerc, ed una ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Sono un po’ deluso dalle mie qualifiChe” : Terzo posto per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle qualifiche del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: “Anche il meteo potrà giocare un ruolo importante domani, sono un po’ deluso dalle mie qualifiche perché non sono riuscito a trovare la stessa fiducia delle altre volte“. LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas deluso : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiChe di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

Tour de France – Troppo caldo in Francia - Peter Sagan sbotta : “Che lo paghiamo a fare il sindacato se…” : Il corridore della Bora si è lamentato per il Troppo caldo patito in gara, chiedendo aiuto al sindacato presieduto da Bugno Il caldo opprimente che sta attanagliando la Francia lo avvertono anche i corridori del Tour de France, alcuni poco abituati a queste temperature. AFP/LaPresse Nella sedicesima tappa sono stati 40 i gradi avvertiti dai computerini delle biciclette, quasi sessanta quelli dell’asfalto invece, che hanno obbligato i ...

Formula 1 – Wolff - la lotta Bottas-Hamilton ed il duello tra Leclerc e Verstappen : “in alcuni casi manovre sporChe - ma i miei piloti…” : Toto Wolff soddisfatto dello spettacolo visto in pista domenica a Silverstone: le parole del team principal Mercedes sui duelli del Gp di Gran Bretagna Grande spettacolo domenica in pista a Silverstone: i piloti della Formula 1 hanno regalato splendide emozioni sul circuito inglese, per il Gp di Gran Bretagna, vinto da Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un’appassionante lotta, così come anche Leclerc e ...

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Mihajlovic : «Ho la leucemia - devo fermarmi. È stata una bella botta ma so Che vincerò» : L’allenatore del Bologna giovedì non aveva seguito la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Sabato la spiegazione della sua malattia: necessarie terapie d’urto

Formula 1 – Bottas soddisfatto - Hamilton da applausi e Leclerc ‘spione’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiChe di Silverstone : Bottas non nasconde la sua gioia, Hamilton si congratula col suo compagno di squadra e Leclerc osserva le monoposto dei rivali: le prime parole dei protagonisti del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato di soli 6 millesimi il suo compagno di squadra, regalando alla Mercedes una fantastica doppietta. Dopo due giorni di alti e bassi, Leclerc è riuscito, al ...

Griglia di partenza F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica qualifiChe. Bottas in pole position - Leclerc eccellente 3° : Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha stampato un super 1:25.093 ed è riuscito a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton per appena sei millesimi, il britannico padrone di casa spera di scattare al palo e invece si è dovuto accodare. Prima fila tutta Mercedes ma Charles Leclerc si è inventato un giro incredibile ed è terzo ad appena 79 ...

VIDEO Valtteri Bottas sbaglia box nel GP Gran Bretagna - si ferma dalla Haas! Che errore del pilota Mercedes : Valtteri Bottas si è reso protagonista di uno strano errore durante le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è infatti rientrato ai box ma si è fermato sulla piazzola riservata alla Haas, gli uomini erano fuori con un alettone aspettando Grosjean ma il finlandese era talmente concentrato che ha visto dei meccanici vestiti di nero proprio come quelli della sua scuderia e si è fermato. Di ...

La7 - Che botta per Patrizia Mirigliani : l'annuncio di Urbano Cairo - lei resta fuori : Urbano Cairo è stato definitivo: da noi su La7 Miss Italia non si fa più. Bye Bye. La7 non rinnova il contratto con Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza, che quest’anno taglia il traguardo delle ottanta edizioni, esce di scena dalla rete diretta da Urbano Cairo dopo sei stagioni. “Non contin

Jessica Battistello delude ancora Andrea - Che sbotta : “Testa di ca…” : Temptation Island, Andrea Filomena deluso da Jessica Battistello: “È una testa di c…” È stato un secondo falò movimentato per Andrea Filomena, in questa seconda puntata di Temptation Island. Andrea, infatti, dopo aver visto alcuni video in cui la sua fidanzata Jessica Battistello diceva “Alessandro è più bello di Andrea”, è andato su tutte le furie e ha commentato al ritorno nel villaggio dei fidanzati così: ...