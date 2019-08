“Americanah” di Chimamanda Ngozi Adichie

Fonte : laragnatelanews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ci sono alcuni romanzi che raccontano una grande storia e altri che ti fanno cambiare il modo in cui guardi il mondo. Americanah diè un libro che riesce a fare entrambe le cose. È apparentemente una storia d’amore – la storia di due ragazzi che si innamorano quando sono a scuola in Nigeria le cui vite prendono strade diverse quando cercano fortuna in America e in Inghilterra – ma è anche una brillante dissezione dei moderni atteggiamenti verso la razza, che attraversa tre continenti e tocca problemi di identità, perdita e solitudine. L’autrice Questo è il terzo e più ambizioso romanzo di: il suo primo, Purple Hibiscus, è stato selezionato per il premio Booker e il suo secondo Half A Yellow Sun ha vinto il premio Orange. Un’acclamata raccolta di racconti del 2009, The Thing Around Your Neck, ha cementato la sua posizione ...

