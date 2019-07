Ucciso il figlio ed erede di Osama Bin Laden Gli Usa | «Noi parte dell’operazione»

Carabiniere Ucciso - il padre di Elder Lee Finnegan a Roma : «Voglio vedere mio figlio» : «La prima cosa che vorrei sapere è quale è la prassi burocratica per poter rivedere in carcere mio figlio». Questa l'unica frase che Ethan Elder, il padre di Elder Lee...

Carabiniere Ucciso - la madre di Elder Lee : «Mio figlio è un ragazzo riflessivo - se ha agito così è perchè era terrorizzato» : «Un ragazzo riflessivo, che se ha agito contro qualcuno lo deve aver fatto perché terrorizzato. Un giovane che non prendeva droghe, solo la marijuana, legale nel suo Paese, la...

Carabiniere Ucciso - parla il padre del giovane che ha confessato di aver accoltellato Mario : «Mio figlio è una brava persona» : «Mio figlio è una brava persona», sono le parole di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano che ha confessato di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere...

Carabiniere Ucciso : il padre di Elder - "Mio figlio è un bravo ragazzo" : Il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano reo confesso dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ha definito suo figlio "un bravo ragazzo". Parlando brevemente con la Cnn fuori dalla sua abitazione a San Francisco, Ethan Elder ha definito il caso in cui è coinvolto il figlio "una situazione precaria". Ha poi espresso il desiderio che la gente sappia che "è un bravo ragazzo".

Usa figlio come bastone per picchiare ex/ "Lo ha Ucciso e con un ferro da stiro ha.." : Ubriaco e folle di gelosia usa il figlio come bastone per picchiare l'ex e lo uccide. "Poi ha preso un ferro da stiro e ha...".

Accoltella a morte la moglie e chiama il figlio : "Ho Ucciso tua madre" : E' successo a Modena, dove un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 77 per poi confessare il delitto al figlio. All'arrivo...

"Spero di non vedere chi ha Ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni" : vittorIl papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello tramite l'Agi a Salvini e Di Maio: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a ...

Un ex finanziere di 71 anni Ucciso dal figlio a Legnano : Avrebbero discusso, per l’ennesima volta, sul balcone di casa. Teatro della tragedia Legnano. Michele Campanella è stato ucciso a coltellate

Legnano - 71enne Ucciso a coltellate : il figlio interrogato in commissariato : È stato ucciso con una coltellata al culmine di una lite famigliare. Secondo gli investigatori, è maturato in questo ambito l’omicidio di un uomo di 71 anni, ritrovato morto nella propria abitazione a Legnano, nel Milanese. La vittima, Michele Campanella, al momento dell’omicidio si trovava nella sua abitazione assieme alla moglie e al figlio. Ed è proprio attorno a quest’ultimo, un uomo di 30 anni, che si stanno concentrando ...

"Aiuto - mio figlio è ferito". "Che succede?". "Niente - ho Ucciso mio marito" - la telefonata choc di una donna a Palermo : “Che è successo, signora?”. “Niente, ho ucciso mio marito”. Con questo scambio di battute decisamente inquietante, Salvatrice Spataro, oggi di 46 anni, comunicò a un operatore del 118 di avere assassinato il marito, Pietro Ferrera, di 45 anni.Il delitto, al quale presero parte anche i due figli maggiori della coppia, Mario e Vittorio, di 22 e 21 anni, avvenne a Palermo, nell’abitazione di famiglia, in ...

Blocchi il corridoio! Ucciso da 18 coltellate davanti al figlio 14enne : Stava portando il figlio di 14 anni in vacanza a Londra quando è stato Ucciso barbaramente. Darren Pencille, 36 anni, ha ammesso di aver ferito al collo Lee Pomeroy durante un litigio sul treno da Guildford a Londra Waterloo il 4 gennaio scorso. La vittima, che il giorno dopo avrebbe compiuto 52 anni, è stato colpito con 18 coltellate sotto gli occhi del figlio adolescente.--Nel corso dell’ultima udienza nel processo per l’omicidio, celebrata ...

L’ho Ucciso io! Denuncia la scomparsa del marito - ma il figlio trova i resti in una scatola : Il marito scompare nel nulla dopo 20 anni di matrimonio, ma la verità che emerge lascia senza parole. Howard e Marcia Eubank, dello stato americano dell’Ohio, erano sposati da molti anni, quando la donna ha detto che il marito è scomparso nella notte, da un momento all’altro, senza lasciate alcuna traccia. Marcia ha scelto di fare poche domande e proseguire la sua vita.-- I due avevano avuto due figli, oggi adulti, tutti e due sconvolti per ...