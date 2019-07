Omicidio dell' influencer russa | fermato un fan

Ekaterina Karaglanova - svolta nel caso dell’Omicidio dell’influencer : fermato il presunto killer : Il suo corpo senza vita di è stato trovato in una valigia all’interno dell’appartamento che la ragazza aveva preso in affitto, a Mosca. Ekaterina Karaglanova, famosa influencer considerata da molti una sosia di Audrey Hepburn, è stata uccisa venerdì ma le autorità hanno diffuso la notizia solo ieri, 30 luglio. E oggi la polizia russa ha fermato un giovane nato nel 1986 nell’ambito delle indagini sull’omicidio della influencer: lo riferisce ...

Carabiniere ucciso. Parla la madre di Elder - l’americano accusato dell’Omicidio : «Siamo distrutti» : Leah Lynn Elder ha 51 anni, fa la consulente nel campo dei trasporti, ed è la mamma del giovane americano accusato di omicidio. «Saremo a Roma domani o mercoledì»

I 6 punti fermi dell'indagine sull'Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la sera in cui è stato ucciso con 11 coltellate, non aveva la pistola di ordinanza. È il dettaglio fondamentale, e fino ad oggi sconosciuto, emerso nella conferenza stampa organizzata presso il comando provinciale dei carabinieri di Roma con la partecipazione dei magistrati della procura. "Solo lui sa perché non aveva l'arma - ha spiegato il generale Francesco Gargaro -, l'aveva lasciata il caserma, ...

Tutte le sfumature dei favorevoli alla Tav e la ricostruzione dell'Omicidio Cerciello : Allora, vanno graduate le posizioni favorevoli e quelle contrarie alla Torino-Lione. Tra i favorevoli occorre distinguere e farsi distinguere, tra i leghisti favorevoli senza un perché (non dicono nulla di chiaro dal momento che si tratta di un'opera inserita nella programmazione europea e che tra l

Omicidio Mollicone - la Procura chiede il rinvio a giudizio della famiglia dell'ex comandante Mottola e di due carabinieri : Omicidio di Serena Mollicone, la Procura di Cassino oggi ha presentato richiesta di rinvio a giudizio per Marco, Franco e Annamaria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Per la famiglia...

Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’Omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo : Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo. Moga, che aveva giurato da ministro solo sei giorni fa, ha detto che le sue dimissioni

Il video della conferenza stampa di carabinieri e procura sull’Omicidio di Mario Cerciello Rega : La prima dal giorno della morte del carabiniere a Roma, in cui hanno spiegato a che punto sono le indagini e come sono andate le cose

Shopping di lusso e hotel a 4 stelle. Le vacanze romane dei due americani prima dell'Omicidio : Shopping di lusso, pseudonimi come “il re del nulla”, ma anche scatti quotidiani e di giorni passati sulle spiagge di Fregene o con le bellezze architettoniche romane sullo sfondo. Così i due giovani americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega si presentavano su internet.Colpisce uno scatto in cui Gabriel Christian Natale Hjorth si mostra dopo aver fatto acquisti da Gucci in via Condotti a ...

Omicidio carabinieri - la Questura dell'Aquila rendo omaggio agli uomini dell'Arma : L'Aquila - La Questura dell’Aquila, in concomitanza con la celebrazione in Somma Vesuviana dei funerali del Vice Brigadiere Mario CERCIELLO REGA, ha inteso rendere omaggio al Carabiniere deceduto schierandosi, con le autovetture di servizio e attivando le sirene per un minuto, dinanzi al Comando Provinciale dei carabinieri di L’Aquila. Nell’occasione il Comandante Provinciale dei carabinieri, Col. Nazareno Santantonio, ha ringraziato il ...

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. L’Omicidio con un coltello “modello marines” : Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale avevano “avvicinato i due ragazzi qualificandosi e mostrando loro i tesserini”. Si tratta “di una modalità comunemente utilizzata in simili operazioni di polizia”. Dunque “il tentativo difensivo di ipotizzare una sorta di legittima difesa putativa, sostenendo di aver avuto paura per la propria vita e di essersi difeso non appare compatibile con gli elementi di fatto emersi ...