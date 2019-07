Maneater | primo video diario degli sviluppatori per l' open world RPG che ci farà vestire

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Tripwire Interactive ha pubblicato ilper. Come si legge nel comunicato stampa, questo è ildi una serie didiari che descrivono in dettaglio le origini die offrono uno sguardo ravvicinato su come glidi Tripwire Interactive (meglio noti per Killing Floor 2) stanno lavorando sul titolo.è descritto come un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo, ambientato nelle spietate acque della Costa del Golfo in cui i giocatori combatteranno per sopravvivere nelle profondità delle acque.I giocatori vestiranno i panni di uno squalo gigante e terrorizzeranno i corsi d'acqua costieri, strappando arti ai malcapitati e dando agli umani un motivo per temerli.Leggi altro...

