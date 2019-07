I terremoti più forti possono essere indotti dalle acque reflue dei giacimenti

Terremoto California - l’esperto : “possibili nuove scosse - è stato tra i terremoti più forti degli ultimi 20 anni” : La possibilità che si verifichino nuove scosse di Terremoto in California, dopo le due degli ultimi giorni, c’è ma si tratta solo di una previsione probabilistica e non deterministica, e al momento non ci sono i parametri che dimostrino che questo stia per accadere. E’ quanto precisato da Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, che commentando quanto accaduto in California spiega che la paura del “Big One” deve essere ...

terremoti in provincia di Reggio Calabria - INGV : “E’ una della aree a pericolosità sismica più alte d’Italia” : Facciamo un breve aggiornamento sulla sismicità in corso in provincia di Reggio Calabria, nella zona in cui è avvenuto il terremoto di magnitudo Ml 3.8 (Mw 3.6) del 27 maggio 2019 alle ore 01:31 italiane (26 maggio 2019, 23:31:57 UTC). Il terremoto è stato risentito in una vasta area delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ma anche in alcune zone della provincia di Crotone, come si evince dalla Mappa del risentimento sismico in scala ...

I terremoti sono sempre più a portata di click : novità sul sito dell’INGV per gli eventi sismici superiori a 3 : I terremoti sono sempre più a portata di click: da domani, mercoledì 19 giugno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), pubblicherà in tempo reale una prima ‘istantanea’ degli eventi sismici di magnitudo superiore a 3, riportando sul suo sito web istituzionale le stime provvisorie di epicentro e magnitudo calcolate in modo automatico dal software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma. Le informazioni ...