Huawei P30 Lite e Huawei Y9 2019 stanno ricevendo la EMUI 9 1

Inarrestabile EMUI 9.1 anche su Huawei P30 Lite - prime informazioni : Il Huawei P30 Lite con EMUI 9.1 è la bella novità di oggi 31 luglio per tutti i possessori di questo dispositivo di fascia media. Un po' inaspettatamente, anche se il passaggio era atteso da tempo, ecco che il firmware basato sempre su Android 9 Pie ma sull'ultima interfaccia del produttore cinese, ha fatto capolino sulle prime unità dell'esemplare. Batte tutti nel dare per primo la notizia la fonte autorevole Huawei Central che non ...

Giusto in tempo per il Huawei P30 Pro l’aggiornamento di luglio ma pieno di novità : Oggi 31 luglio il Huawei P30 Pro comincia a ricevere l'aggiornamento con patch di sicurezza del corrente mese. Il firmware in questione è il L29 9.1.0.185, niente affatto da sottovalutare per il suo peso corposo di ben 4,10 GB che nascondono (appunto) nuovi miglioramenti per l'attuale top di gamma. La prima distribuzione dell'ultimo aggiornamento per il Huawei P30 Pro è partita in Germania, come sottolineato da Huawei Blog. Ciò non toglie ...

Siete iscritti a TIM Party? Allora c'è un'offerta per voi: dal 5 agosto Xiaomi Mi 9 sarà disponibile in 30 rate mensili da 10 euro con anticipo zero

Huawei P30 e Huawei P30 Pro, i top di gamma del momento di Huawei, ricevono un nuovo aggiornamento bello grosso e contraddistinto dal numero di versione 9.1.0.185 (C431E4R2P2).

Pur essendo testimonial di OnePlus, Robert Downey Jr sembra preferire un prodotto Huawei per i propri post su Weibo.

Sul volantino MediaWorld del 1 agosto i Huawei P30 Lite e P30 Pro ed il Samsung Galaxy S10 Plus : Non crediate che il volantino MediaWorld vada in vacanza: le offerte non conoscono battute di arresto. L'ultimo (titolato 'BYE BYE RATE a tasso 0%, compri oggi e paghi da gennaio'), per esempio, partirà il 1 agosto e resterà valido fino al 21 del mese, sia nei negozi fisici che online (potete sfogliarlo a questa pagina). Le occasioni, come spesso accade, non mancano: si tratta solo di essere consapevoli che le offerte online possono essere, ...

Offerte Amazon del 29 luglio : Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 Plus e OnePlus 7 Pro : Iniziamo al meglio la settimana con le migliori Offerte Amazon del giorno: oggi 29 luglio troviamo in promozione diversi smartphone Android, appartenenti alle diverse fasce di mercato. Quelli che intendono portarsi a casa un middle-range che possa abbinare prestazioni e convenienza non potranno non guardare al Huawei P30 Lite, vostro al prezzo di 265 euro (prodotto Amazon's Choice riservato ai clienti Prime con spedizione gratuita in 1 giorno, ...

Via al weekend con le offerte Amazon su Huawei P30 Lite - OnePlus 6 e 6T : fino a 130 euro risparmiati : Parte alla grande il weekend con le offerte Amazon di oggi 26 luglio. Sul noto store, nonostante il Prime Day sia finito da un pezzo, è possibile risparmiare e non poco. Lo sconto attuale sul Huawei P30 Lite è ragguardevole ma sono anche superiori le promozioni che investono le diverse varianti di OnePlus 6 e 6T. Al momento di questa pubblicazione, questo specifico tris di device non può che essere appunto messo in evidenza tra i veri affari ...

Un mare di offerte col volantino Unieuro : sottocosto Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 e iPhone XR : Un mare di offerte tutte per te: questo è il claim del nuovo volantino Unieuro, in partenza domani 26 luglio e valido fino al 4 agosto. Si tratta di una campagna sottocosto valida su tanti prodotti, tra cui smart TV, telefoni, laptop, lavatrici, smart speaker, soundbar, navigatori satellitari, macchine fotografiche, console di gioco, smartwatch, aspirapolveri, frigoriferi ed altro ancora. Per la linea smartphone il volantino Unieuro in partenza ...

Huawei P30 Lite è in super offerta da Esselunga: sarà infatti disponibile al prezzo 279 euro fino al 7 agosto. Interessante, non trovate?

Lettore delle impronte digitali ai massimi livelli per Huawei P30 e P30 Pro con patch B186 : Stanno arrivando alcune indicazioni davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il nuovo aggiornamento di luglio, destinato a top di gamma come Huawei P30 e P30 Pro. Effettivamente i due smartphone Android sono stati un pochino messi da parte in queste settimane dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che quanto trapelato nelle ultime ore sblocca la situazione sotto tanti aspetti. ...

mentre arriva sul mercato una versione in oro di Huawei P30 Pro, arriva un nuovo aggiornamento per P30 e P30 Pro con Miglioramenti al lettore di impronte digitali.

Recensione Huawei P30 Lite - colpo a segno come i predecessori e forse anche di più : La Recensione del Huawei P30 Lite in questa ultima parte di luglio è quanto di più utile e puntuale possiamo offrire ai nostri lettori. Passata, in parte o del tutto, la paura del ban USA nei confronti di Huawei che metteva in serio pericolo gli aggiornamenti e i servizi Google su questo e altri device, l'interesse del mercato ha iniziato ad accenderci ben forte proprio su questo telefono. Decisamente molto di più che in maggio e giugno, in ...

Huawei ha deciso di prorogare di qualche giorno l'iniziativa che permette di avere 100 euro di rimborso sull'acquisto di Huawei P30 e P30 Pro.