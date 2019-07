Hobbs & Shaw - In anteprima una clip dello spin-off di Fast & Furious VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Dopo aver incassato cinque miliardi di dollari al botteghino, la saga diprosegue con lo-off, diretto da David Leitch. Verrà proiettato innelle sale italiane mercoledì 7 agosto, per poi entrare nellordinaria programmazione dei cinema dal giorno successivo. La trama. Il nuovo film è incentrato sui personaggi di Luke(Dwayne Johnson), agente del Diplomatic Security Service, e Deckar(Jason Statham), un fuorilegge con un passato nellMI6, le forze speciali del Regno Unito. Nemici nei due ultimi capitoli della saga, sono costretti ad allearsi in questa nuova avventura ambientata in diverse parti del mondo, da Los Angeles a Londra, da Chernobyl alle isole Samoa: il loro obiettivo è annientare lanarchico Brixton (Idris Elba), un antieroe geneticamente modificato e in possesso di unarma biologica in grado di cambiare una volta per ...

