Giorgia Meloni | agli arresti domiciliari il suo stalker | le inviava messaggi minacciosi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Usava Facebook per inviaree diffamatori alla leader di Fratelli d’Italia. Per questo N.R., residente a Trentola-Ducenta, in provincia di Caserta, è stato postodalla Digos della Questura di Roma, che ha svolto le indagini. Dopo aver accertato che l’uomo era l’autore deioggetto d’indagine, pattuglie del Compartimento polizia ferroviaria e della Digos di Roma recentemente, in due occasioni, lo hanno fermato alla stazione Termini. L’uomo avrebbe riferito ai poliziotti di essere arrivato in treno dalla Campania proprio per andare a cercare l’abitazione romana della leader di Fratelli d’Italia. Per questo, oltre alla misura degli, lo “” è stato sottoposto anche al provvedimento del Questore di Roma del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per anni due nella provincia ...

seneca4949 : RT @AndFranchini: Giorgia #Meloni chiede la revoca della cittadinanza italiana a Sandro #Gozi. Di Maio apre | L'HuffPost - demian_yexil : RT @DalilaNesci: Arrestato in un’inchiesta di 'ndrangheta il consigliere regionale calabrese di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò, ora in… - simo2791 : RT @DalilaNesci: Arrestato in un’inchiesta di 'ndrangheta il consigliere regionale calabrese di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò, ora in… -