Usa, hackerate 100 mln carte di credito

Usa,100mlndiI dati personali di oltre 100 milioni di clienti di Capital One Financial Corporation, società Usa che emettedi, sono stati hackerati negli Usa e in Canada. Violati nomi, indirizzi, numeri di telefono e 'social security'. L'Fbi ha arrestato Paige Thompson, 33 anni, di Seattle, per frode informaticatica. Capital One ha stimato un danno compreso tra 100 milioni e 150 milioni di dollari, collegato alla notifica ai clienti, al monitoraggio dele al supporto legale.(Di martedì 30 luglio 2019)