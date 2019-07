Street Fighter 5 sarà disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato su PS4 e

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019) Se ancora non avete provato il picchiaduro di Capcom,5, abbiamo delle ottime notizie per voi!L'ultimo capitolo della leggendaria serie ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, che hanno ritenuto buono il titolo dal punto di vista tecnico, non altrettanto buono per quanto riguarda il set di feature. Tuttavia, chi ancora non ha messo mano al picchiaduro avrà la sua occasione di testare il gioco per alcuni giorni.Come annunciato tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, tra il 1 agosto e l'11 agosto sarete in grado di accedereal roster di base del gioco, che include 16 personaggi, un misto di classici e nuovi arrivati, nonché i quattro personaggi che sono stati aggiunti nella Stagione 3: Sakura, Sagat, Cody e il nuovo arrivato G. Questo evento gratuito non includerà i personaggi delle prime due stagioni.Leggi altro...

GeaMahendra_S : RT @TheNerdMagazine: Quando, nonostante il caldo, non puoi rinunciare alla tua partita di Street Fighter! - Eurogamer_it : #StreetFighterV sarà gratuito per un periodo di tempo limitato. - AndreaDelogu3 : RT @TheNerdMagazine: Quando, nonostante il caldo, non puoi rinunciare alla tua partita di Street Fighter! -