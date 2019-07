Katia Fanelli non rinuncia a Vittorio | “Spero si faccia risentire”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 30 luglio 2019) Temptation Island,confessa: “Perho messo l’orgoglio da parte” In questo speciale di Temptation Island non ci sono state affatto belle notizie perCollina e. Difatti i due, in questa circostanza, hanno confermato di non aver cambiato idea a distanza di un mese dal loro falò di confronto, asserendo di non essere tornati insieme. Tuttavia, poco fa, ha comunque confessato di aver cercato di riallacciare i rapporti con il suo ex, svelando un retroscena: “Non si è più fatto sentire…Quindi ho messo l’orgoglio da parte e gli ho scritto che volevo rivederlo…Lui mi ha risposto di no…Ci sono rimasta male…A me manca…Mi auguro che sisentire per rimanere in buoni rapporti…” Insommadi Temptation Island 6 non ha negato di sentire la mancanza del suo ex, ...

ErikaScagliari1 : @Beautif77413855 Katia fanelli - Nicotess3 : Mi sento ufficialmente un bimbo di Katia Fanelli ?? #TemptationIsland - aidalaverdadera : @Procrastinare_ Katia_fanelli -