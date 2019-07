Impegno della Regione per la S p 46 Pozzallo-Ispica

L’esperto : “Con Trump - disImpegno dell’America verso l’esterno”. Gli effetti della sua presidenza sugli USA e sul mondo : La presidenza Trump sta cambiando radicalmente il rapporto dell’America con il mondo, in particolare nel senso di un minore impegno verso l’esterno. E se Trump verrà rieletto, questa rivoluzione geopolitica cambierà il mondo per decenni, divenendo probabilmente irreversibile. È quanto sostiene, in estrema sintesi, uno studio coordinato dal segretario generale della Fondazione Italia USA, Corrado Maria Daclon, docente e tra i maggiori ...

Bussetti in Artico : “Prosegue l’Impegno della ricerca italiana per contrastare il riscaldamento globale” : Visita in Artico del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Marco Bussetti, che in questi giorni si è recato presso la stazione di ricerca ‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard), nel Circolo Polare Artico. La stazione è gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Bussetti, insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato i ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture ...

Calcio femminile - Gabriele Gravina : “Un anno per il professionismo delle donne - Impegno concreto della FIGC” : Dopo l’uscita di scena ai quarti di finale della Nazionale femminile ai Mondiali di Francia, rimangono scottanti tantissimi temi relativi alle azzurre. Primo fra tutti è il professionismo del Calcio praticato dalle donne: non va infatti dimenticato che, ad oggi, tutto lo sport femminile in Italia è considerato dilettantistico dalla legge. A parlare alla Gazzetta dello Sport, intervistato da Alessandro Catapano, è il presidente della FIGC, ...

Sicilia : Centro Pio La Torre - 'rischio disImpegno fondi Ue - certificata solo 17% della spesa' (2) : (AdnKronos) - Peggio di tutti, sottolinea Garufi, "è andato l'Asse 1 che avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della programmazione: ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica, che rappresentano il futuro del sistema produttivo, ha una percentuale di spesa certificata pari ad appena il 2,8%