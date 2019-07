Droga | cocaina nascosta in pozzetto per cavi elettrici | arrestato pusher a Pantelleria

Droga - l’inseguimento della Guardia costiera : i narcotrafficanti gettano sacchi di cocaina in acqua : La Guardia costiera americana ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il video di un inseguimento (nelle acque vicino a San Diego, a pochi chilometri dal confine con il Messico) di un gruppo di narcotrafficanti che viaggiava a bordo di un motoscafo. Nelle riprese aeree si vedono gli uomini tentare di disfarsi del carico e gettare nelle acque sacchi di cocaina. I trafficanti sono stati comunque fermati e arrestati. A bordo ...

Fiumi di cocaina nella “Palermo bene” : Droga a ogni ora e a domicilio - 16 arresti : Blitz della Polizia di Stato di Palermo contro lo spaccio di stupefacenti. L’associazione criminale controllava rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher che attraverso offrivano droga a tutte le ore, anche a domicilio. Sedici le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare.Continua a leggere

Droga : fiumi di cocaina nella 'Palermo bene' - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, "nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del

Droga : fiumi di cocaina nella ‘Palermo bene’ - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, “nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina”. L’operazione è un approfondimento ed ‘evoluzione” di ...

Droga : fiumi di cocaina nella ‘Palermo bene’ - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, “nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina”. L’operazione è un approfondimento ed ‘evoluzione” di ...

Droga : stroncato traffico cocaina - sedici arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Una vera e propria associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina è stata sgominata dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela che hanno arrestato 16 persone. In corso perquisizioni disposte dalla Dda di Caltanissetta. Impiegati oltre 90 carabinieri nel

Droga : spaccio di cocaina tra Palermo e Napoli all'ombra dei boss - dodici arresti (2) : (AdnKronos) - Gli sviluppi investigativi hanno documentato "la consistente attività di spaccio condotta da Mazzola e dal cognato Andrea Licci, orientata anche nelle province di Agrigento e Caltanissetta, con l’identificazione dei numerosi clienti". "il coinvolgimento di Emanuele Mazzola in un’altra

Droga : spaccio di cocaina tra Palermo e Napoli all'ombra dei boss - dodici arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Sgominata a Palermo una banda dedita al traffico di Droga, soprattutto, cocaina tra Palermo, e le province di Agrigento e Caltanissetta, con un asse tra la Sicilia e Napoli. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato il Comando Provinciale dei Carabinie

Droga : stroncato traffico cocaina - sedici arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Una vera e propria associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina è stata sgominata dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela che hanno arrestato 16 persone. In corso perquisizioni disposte dalla Dda di Caltanissetta. Impiegati oltre 90 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Milano, Treviso, Siracusa, Agrigento e Ragusa. Nell’indagine, denominata “Boomerang”, i ...

Maxi sequestro di Droga in Brasile : “La mafia italiana controllava il traffico di cocaina” : Un'indagine condotta dalla polizia brasiliana, con quelle italiana e francese, ha scoperto che alcuni esponenti della mafia italiana erano i proprietari di quasi 1,2 tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Santos. A riportarlo fonti giornalistiche secondo cui la droga sarebbe stata inviata in Costa d'Avorio per poi essere spedita in Calabria.Continua a leggere

Barcellona - nascondeva la cocaina sotto parrucchino : corriere della Droga arrestato in aeroporto : Deve aver avuto una smisurata fantasia e una grande dose di fiducia in se stesso. Forse troppa. Nemmeno uno dei “villain” di una Notte da Leoni sarebbe potuto arrivare a tanto. E invece lui sì. Il colombiano che è stato arrestato all’aeroporto internazionale di Barcellona El Prat ha pensato di farla franca con mezzo chilo di cocaina nascosta sotto il suo parrucchino. L’uomo, 65 anni, ha attirato subito l’attenzione ...

Chiamata in caserma per problemi di Droga - i militari le trovano addosso hashish e cocaina : Protagonista della vicenda avvenuta a Breno in Val Camonica, una donna di 19 anni, che è stata denunciata

In auto con Droga a bordo : due persone in manette per spaccio cocaina : Roma – Un 32enne romeno e due italiani, di 52 e 22anni, uniti per lo spaccio: arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei pusher che hanno controllato tra Valmontone e Artena a bordo ...

Ha 100 ovuli di cocaina nascosti nell'intestino! Corriere della Droga arrestato a Linate : Un passeggero venezuelano arrivato Milano dalla Guyana francese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: con sé 1,3 chilogrammi di droga. Aveva con sé 1,3 chilogrammi di cocaina, nascosti in 103 ovuli ingeriti e stipati nell'intestino. Un venezuelano, atterrato all'aeroporto di Linate, Milano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga.-- Il ...