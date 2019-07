Una Vita trame | Samuel confida a Ursula di aver intenzione di uccidere Moises

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Torna l'appuntamento con le novità di Una, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra in onda da oltre quattro anni in Italia. Nelle prossime puntate italiane, in programma tra qualche settimana su Canale 5,Alday dimostrerà la sua vera natura di fronte adDicenta. L'uomo, infatti, confesserà alla darklady, rinchiusa in manicomio, che hadi sbarazzarsi di, il primogenito di Blanca e Diego. Unarinchiusa in manicomio Le anticipazioni di Una, tratte dalle nuove puntate in onda a breve su Canale 5 si soffermano su(Juan Gareda), il quale diventerà l'antagonista principale dello sceneggiato dopo l'entrata in manicomio di(Montserrat Alcoverro). L'Alday, infatti, dimostrerà di essere una minaccia per, il figlio appena ritrovato di Blanca e Diego. Tutto inizierà precisamente quando Blanca ed i fratelli Alday decideranno ...

GiuseppeConteIT : A Roma per onorare la memoria di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso con modalità efferate, mentre svolg… - matteosalvinimi : In questa domenica, gli italiani perbene si stringono nell’abbraccio a chi, indossando una divisa, ogni giorno mett… - Coninews : 'Ancora non ci credo!!!??Finalmente si torna a casa, con questa splendida acconciatura, conservando in valigia una b… -