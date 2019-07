Norwich-Atalanta in diretta su Youtube | Gasperini testa i giovani e Duvan Zapata

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019)è la seconda amichevole di livello del team diin questa estate 2019. Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Swansea, la Dea torna in campo per affrontare una delle squadre neopromosse in Premier League. Possibili alcuni minuti in campo per, tornato per ultimo in gruppo dopo gli impegni in Copa America. Nel mirino del tecnico degli orobici ci sono i tantiche si stanno giocando le proprie carte per rimanere a Bergamo. Lastreaming disarà trasmessa instreaming sul canale ufficialedella squadra inglese. Sarà l’unico modo di seguire la partita in video, nessuna televisione italiana seguirà le gesta degli orobici in terra inglese, mentre la sfida contro il Leicester del 2 agosto sarà invece una esclusiva di Sky Sport. Tornando a domani sera alle 20, orario di inizio italiano della gara, ...

