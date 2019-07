No Tav | Travaglio | “Partito degli affari condiziona a tutti i livelli ma secondo me nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Si è concluso ieri sera il Festival Alta Felicità con l’incontro tra il direttore del Fatto Quotidiano Marcoe i tecnici del Movimento No Tav Luca Giunti, Lele Rizzo e Alberto Poggio. “Io non sono contro le grandi opere o i treni che vanno veloci, sono favorevolissimo – ha esordito– il problema di quest’opera è la sua plateale, costosa e dannosa inutilità”. Intervistato su come riuscire a comunicare le ragioni di chi si oppone al Tavha espresso il totale isolamento al quale si espone chi esce dal coro favorevole alle grandi opere, “quello che dice le cose supportate dai dati passa per il tipo bizzarro, il partito. Non c’è un solo dato contro questo cantiere che venga smentito, eppure sembra che chi sostenga il Tav sia ormai in preda a una superstizione, non c’è più nulla di razionale e scientifico, ma ...

