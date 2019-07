Navigator | oggi 29 luglio si è svolta la prima giornata di orientamento

Concorso Navigator : oggi 20 giugno ultima sessione selettiva - ieri un'affluenza del 36 - 67% : ieri, mercoledî 19 giugno, si sono tenute alla Fiera di Roma le altre due sessioni della prova selettiva relative al Concorso per l'assunzione di 2.980 Navigator. oggi, giovedì 20 giugno ci saranno le ultime due sessioni. Una affluenza maggiore di candidati nella seconda giornata rispetto alla prima, infatti, l'ente Anpal Servizi ha reso noto che nella sessione del mattino si sono registrati 3.288 candidati, con un'affluenza totale del 36,7%. ...

Navigator - da oggi in 50mila a Roma per il maxi-concorso : Da oggi, martedì 18 giugno, fino a giovedì 20 giugno 2019, presso la Fiera di Roma andrà in scena il maxi-concorso per i 2.980 posti da Navigator. I vincitori lavoreranno per l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive, affiancando i Centri per l'impiego. In particolare si occuperanno di trovare lavoro ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza. I candidati sono 53.907, quindi vuol dire che saranno assunti circa un aspirante ...

Concorso Navigator : si inizia oggi 18 giugno con la prova selettiva : oggi martedì 18 giugno si terrà presso la Fiera di Roma (in via Portuense, a Roma) la prima giornata della prova selettiva dei 2980 navigator, ovvero coloro i quali affiancheranno i centri per l'impiego, per il ricollocamento dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova selettiva si svolgerà anche il giorno seguente ovvero domani mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. I candidati dovranno trovarsi per il check-in all' ingresso ...

Navigator - da oggi in 50mila a Roma<br> per il maxi-concorso : Da oggi, martedì 18 giugno, fino a giovedì 20 giugno 2019, presso la Fiera di Roma andrà in scena il maxi-concorso per i 2.980 posti da Navigator. I vincitori lavoreranno per l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive, affiancando i Centri per l'impiego. In particolare si occuperanno di trovare lavoro ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza. I candidati sono 53.907, quindi vuol dire che saranno assunti circa un aspirante ...