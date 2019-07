La Terra di Mezzo | L' Ombra di Mordor in principio era un gioco di Batman

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ladi: L'didoveva essere, in, undi.Monolith ha colpito nel segno con il lancio del celebre titolo dedicato all'universo fantasy Tolkieniano, ma dovete sapere che, come emerso in seguito ad un'intervista, gli sviluppatori stavano in origine lavorando ad un nuovo tripla A dedicato proprio all'Uomo Pipistrello dell'universo DC, prima di virare tutto il lavoro fatto verso un'altra direzione.Monolith stava infatti programmando di sviluppare unopen world basato sulla trilogia didiretta da Christopher Nolan. Purtroppo o per fortuna, a seconda di come la si vuole vedere, non è arrivato il via libera da parte dello stesso Nolan, il che era necessario per far decollare il progetto, e alcuni elementi del(originariamente pensati per) sono stati sapientemente integrati in quello che sarebbe diventato Shadow of ...

