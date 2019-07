Conte | Bendare un indagato configura estremi reato Non cavalcare l' onda

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro carabiniere, il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". In un post su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppeparla della foto che ritrae, bendato e ammanettato, uno dei ragazzi americani arrestati, invitando a "non confondere le cose". "Chiariamolo bene - scrive il premier - Ferme restando le verifiche di competenza della magistratura, riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici, anziglidi uno, forse, di due reati. Parimenti censurabile è il comportamento di chi ha diffuso la foto via social in spregio delle più elementari regole sulla tutela della privacy". ...

