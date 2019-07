Amazon | le uscite di Agosto 2019 | Carnival Row | The Terror | Infamy e This is Football

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 29 luglio 2019)Prime Video ledi: Preacher,Row, Thee i doc sul calcio Nonostante il periodo estivo,si annuncia come un mese particolarmente ricco perPrime Video, come anticipato dal riepilogo mensile mandato in questi giorni. Diverse serie tv in arrivo sia originali, che prime tv esclusive come Start Up 3, e le produzioni di AMC con cuiPrime Italia ha un accordo in esclusiva. Entriamo nel dettaglio dellediPrime Video ad. C’è grande attesa ed entusiasmo per l’arrivo della nuova serie originale diRow il prossimo 30in versione originale (dal 22 novembre quella doppiata), con Orlando Bloom e Cara Delevingne. La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione ...

AppleNews_it : RT @scontiamici: 30% di sconto Mini Powerbank 10000mAh, Display a LED, Carica Veloce con 2 Uscite e 3 Ingressi Compatibile con #android #ap… - scontiamici : 30% di sconto Mini Powerbank 10000mAh, Display a LED, Carica Veloce con 2 Uscite e 3 Ingressi Compatibile con… - MarcoCHardware : RT @TomsHWItalia: Con l'estate arrivano tante novità, sia al cinema che sul piccolo schermo. La nostra Luciana Perrucci ci porta alla scope… -