Tuttosport | L’Inter pensa ancora a Cavani se non dovesse arrivare Lukaku

Tuttosport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...