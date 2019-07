Nubifragio su Roma | notte tempestosa | muore una donna scaraventata dal vento

Fonte : inmeteo

(Di domenica 28 luglio 2019) Come purtroppo era nelle attese, una violenta ondata di maltempo ha attraversato il Lazio nelle ore notturne, come buona parte del centro Italia. La depressione che ieri sera si era formata nel mar...

