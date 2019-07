Beautiful andrà in vacanza dal 5 al 23 agosto | Katie chiede la custodia di Will

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Non è una bella notizia per chi segue, ma la soap americana più longeva non sarà trasmessa da Canale 5 per tre settimane. L'interruzione avverrà da lunedì 5 a venerdì 232019. Il cambiamento di programmazione avviene ogni anno nei mesi estivi e anche in particolari giorni di festa. In seguito non ci dovrebbero essere ulteriori cambi di orario. Si preannuncia l'entrata di nuovi protagonisti nel cast e l'uscita di altri. In Italia tutto ciò sarà visibile tra parecchi mesi, addirittura nel 2020, data la differenza di trasmissione con L'America.in pausa dal 5per tre settimane, riassunto trame dal 29 luglio al 2Non saranno pochi i giorni in cui gli appassionati disaranno privati dell'amata soap. Essa infattiin ferie dal 5 a 232019. La telenovela con i suoi intrighi tornerà da lunedì 262019. E' utile ...

