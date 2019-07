Atleta muore colpita da un fulmine | premiazioni annullate! Organizzatori sotto shock

Tragedia in Alto Adige : Atleta muore colpita da un fulmine : Donna colpita da un fulmine a Bolzano durante una corsa: deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale Arriva dall’Alto Adige una terribile notizia: un’atleta norvegese di 45 anni è morta colpita da un fulmine mentre partecipava alla Suedtirol Ulta Skyrace, una corsa di 125km che si percorre in montagna a Bolzano. La sfortunata donna èmstata colpita mentre si trovava a 2.100 metri di quota. Soccorsa immediatamente, la donna è ...